PKW brennt auf A36 bei Wenigerode komplett aus – Vollsperrung

Ein brennender Pkw auf der Harzautobahn A36 sorgte am frühen Sonntagabend in Richtung Bad Harzburg für Verkehrsbehinderungen im Wochenendverkehr. Nach ersten Angaben der Polizei ging ein Auto nahe dem Rastplatz Regensteinblick aus noch ungeklärter Ursache während der Fahrt in Flammen auf.

Wagen erst vor wenigen Tagen gekauft

Der Wagen ist komplett ausgebrannt. Foto: Matthias Strauss

Wie der betroffene Pkw-Fahrer sagte, konnte er noch rechts ranfahren und das brennende Auto unverletzt verlassen. Danach musste er mit ansehen, wie sein Pkw - er hatte sich diesen erst vor wenigen Tagen gekauft - vollständig ausbrannte. Die Flammen breiteten sich auf den Straßengraben aus, auch der Straßenbelag auf dem Randstreifen wurde beschädigt.

Die Feuerwehr verhinderte ein weiteres Ausbreiten der Flammen auf ein angrenzendes Feld. Während der Lösch- und Bergungsarbeiten musste die A36 in Richtung Wernigerode/Bad Harzburg voll gesperrt werden. Es bildete sich ein kilometerlanger Stau.