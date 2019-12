Jäger im Harz erschossen: 22-jährige Jägerin freigesprochen

Im Verfahren um den Tod eines 81 Jahre alten Jägers im Harz ist eine 22 Jahre alte Jägerin vom Vorwurf der fahrlässigen Tötung freigesprochen worden. Der Prozess habe keinen Beweis ergeben, dass die Angeklagte den tödlichen Schuss abgegeben habe, sagte Richter Theo Buß am Mittwoch am Amtsgericht Quedlinburg. Die Staatsanwaltschaft hatte angenommen, dass die Jägerin im Oktober 2017 nahe Ballenstedt auf einen Hirsch gezielt hatte, stattdessen aber den rund 190 Meter entfernten Jäger in den Kopf getroffen hatte.

22-jährige Jägerin: „Ich würde jeden Schuss wiederholen“

Die 22-Jährige sagte an einem früheren Verhandlungstag im Amtsgericht Quedlinburg, sie habe auf einen am Hang stehenden Hirsch geschossen. Der Hirsch wurde nicht gefunden. „Ich würde jeden Schuss wiederholen, weil ich mir bei jedem Schuss sicher war“, sagte die Jägerin.

Staatsanwaltschaft ging von Verstoß gegen Unfallverhütungsvorschrift

Die Staatsanwaltschaft ging davon aus, dass die junge Frau gegen eine Unfallverhütungsvorschrift verstoßen hat. Diese schreibt Jägern vor, immer so zu zielen, dass Munition, die ihr Ziel verfehlt, vom Boden verschluckt wird. Die 22-Jährige ist der Meinung, sie habe das eingehalten. dpa