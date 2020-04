Waldbrand im Harz – war Zigarette die Ursache?

Braunlage. Am Dienstag brannte es zwischen Braunlage und Wieda, Mittwoch dann nochmal in Braunlage. Die Waldbrandgefahr steigt.

Kein Regen und extrem trockene Böden: die Waldbrandgefahr in Deutschland und der Region steigt von Tag zu Tag. Aktuell gilt in den Landkreisen Göttingen und Goslar gleichermaßen der Warnindex Stufe 3 von 5, also eine mittlere Gefahr.

Brand bei Wieda

Wie real diese ist, zeigte sich in den letzten Tagen in und bei Braunlage. Zunächst brannten am Dienstag etwa 20 Quadratmeter Waldfläche an der L600 zwischen Braunlage und Wieda. Das Feuer war direkt neben dem Wanderparkplatz „Hiebszugweg“ an der Straße ausgebrochen, wodurch das Feuer schnell entdeckt wurde und sich so nur auf einer geringen Waldfläche ausbreiten konnte. Der Brand wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Braunlage durch den „massiven“ Einsatz von Löschwasser durch die drei wasserführenden Einsatzfahrzeuge der Wehr schnell unter Kontrolle gebracht. Die Polizei vermutet einen weggeworfenen Zigarettenstummel als Brandursache.

Brand am Kurpark

Am Mittwochabend wurde die Braunlager Feuerwehr zu einer brennenden Waldfläche im Bereich des oberen Kurparks alarmiert. Hinter dem Kurpark brannten zirka 15 Quadratmeter. Nach dem Ablöschen des Feuers und einer Untersuchung mit der Wärmebildkamera hat nun die Polizei die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.