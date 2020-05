A7 bei Seesen wird am Wochenende voll gesperrt

Im Zuge des sechsstreifigen Ausbaus der A7 müssen beide Richtungsfahrbahnen zwischen den Anschlussstellen (AS) Echte und Seesen in der Zeit von Freitag, 15. Mai, etwa 20 Uhr, bis Sonntag, 17. Mai, gegen 12 Uhr, voll gesperrt werden. Das teilt die verantwortliche Firma Via Niedersachsen mit.

Während der Vollsperrung wird demnach der Verkehr- in Fahrtrichtung Norden (Hannover) an der AS Echte abgeleitet und über die beschilderte Umleitungsstrecke U15 via B248n und B64 zur AS Seesen geführt. In Fahrtrichtung Süden (Kassel) wird der Verkehr an der AS Seesen abgeleitet und über die beschilderte Umleitungsstrecke U62a via B64 und B445 zur AS Echte geführt. Zur Stauvermeidung sollte den Umleitungen gefolgt werden.

Die Park- und WC-Anlage Schwalenberg steht während der Sperrung nicht zur Verfügung.

Von der Maßnahme betroffen sind die Ortschaften Seesen, Echte, Bad Gandersheim, Düderode.