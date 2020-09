Baby im Harz von abgebrochenem Ast erschlagen

Bei einem Spaziergang mit seiner Mutter ist vor wenigen Tagen in einem Waldstück im Harzkreis ein drei Monate alter Junge von einem abgebrochenen Ast getroffen worden (Symbolbild).

Ein schrecklicher Unfall hat sich im Harz ereignet. Bei einem Spaziergang mit seiner Mutter ist vor wenigen Tagen in einem Waldstück im Harzkreis ein drei Monate alter Junge von einem abgebrochenen Ast getroffen worden. Wie die Volksstimme berichtet, starb der Säugling nun an den Folgen des Unfalls.

Baby im Harz von Ast erschlagen: Auch die Mutter ist schwer verletzt

Wie ein Polizeisprecher der Volksstimme bestätigt, erlag der Junge bereits am vergangenen Freitag seinen schweren Verletzungen. Demnach waren die Mutter und ihr Kind bereits am 8. September zwischen Altenbrak und dem Forsthaus Todtenrode unterwegs, als das Unglück geschah. Die Mutter – nach Informationen der Volksstimme 32 Jahre alt – trug ebenfalls schwere Verletzungen davon, als sie das Baby in einem Tuch vor sich hertrug und von dem Ast getroffen wurde. Die Polizei prüft, ob ein Fremdverschulden vorliegt.

Hund von herabstürzendem Ast in Braunschweig erschlagen

Auch in Braunschweig hat ein herabstürzender Ast kürzlich für ein Unglück gesorgt: Anfang September ist im Prinzenpark einen kleinen Hund erschlagen worden.

