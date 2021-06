Corona-Inzidenz 0 in Goslar – niedrigster Wert in Deutschland

Der Inzidenzwert im Landkreis Goslar liegt am Dienstag bei 0. Am Montag und Sonntag hatte er 0,7 betragen. Damit hat der Kreis Goslar laut Robert-Koch-Institut bundesweit den niedrigsten Inzidenzwert, zusammen mit dem Landkreis Friesland im Norden Deutschlands.

Insgesamt gab es im Landkreis Goslar mit Stand Sonntag 2.606 bestätigte Corona-Fälle seit Beginn der Pandemie. Davon galten 2.419 Personen als genesen. Verstorben im Zusammenhang mit Covid-19 waren mittlerweile 139 Personen. Bei 48 Menschen waren aktuell aktive Infektionen bestätigt.

Weil deutet weitere Corona-Lockerungen an

Unter der Voraussetzung, dass die Inzidenzwerte stabil bleiben, hat Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) weitere Lockerungen in der Corona-Pandemie in Aussicht gestellt. Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz ging am Sonntag erneut leicht zurück und lag bei 17,6, wie aus Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) hervorgeht. Weil sagte der „Neuen Osnabrücker Zeitung“, es sei zum Beispiel denkbar, dass wieder Treffen von bis zu zehn Personen aus zehn Haushalten möglich gemacht werden könnten. Dafür brauche es aber zunächst noch mehr Stabilität bei den Infektionszahlen.

Der Regierungschef deutet an, für weitere Lockerungen nicht zwingend auf die nächste Verordnung warten zu wollen. In Niedersachsen wurden am Sonntag insgesamt 128 neue Corona-Infektionen registriert, die Zahl der Todesfälle stieg um vier auf 5663. Die höchsten Inzidenzen gibt es in Emden (64,1), gefolgt vom Kreis Diepholz (37,3). Alle anderen lagen unter 35.