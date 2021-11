Grafenquelle aus Förste im Südharz stellt Insolvenzantrag

Förste. Der Getränkehersteller Grafenquelle aus Osterode-Förste, bekannt für Harzer Mineralwasser, befindet sich in massiver Schieflage. So geht es weiter.

Die Grafenquelle GmbH aus Förste hat einen Insolvenzantrag gestellt. Grund ist eine drohende Zahlungsunfähigkeit.

Das Amtsgericht Osterode ordnete am 4. November die vorläufige Insolvenzverwaltung über das Vermögen der Gesellschaft an. Zum Insolvenzverwalter bestellt wurde Torsten Gutmann von der PLUTA Rechtsanwalts GmbH in Hannover.

Insolvenz Grafenquelle: Geschäftsbetrieb läuft weiter

Der Geschäftsbetrieb des familiengeführten Getränkeherstellers wird seit der Antragstellung uneingeschränkt fortgeführt.

Ein Bericht folgt.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de