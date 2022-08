Foto: Freiwillige Feuerwehr Osterode am Harz / Feuerwehr

Der Rettungshubschrauber landete auf der Bundesstraße 241 zwischen Osterode am Harz und Clausthal-Zellerfeld.

Auffahrunfall Zwei Schwerverletzte im Harz: Auto fährt ungebremst in Lkw

Auf der B241 von Clausthal-Zellerfeld in Richtung Osterode hat sich am späten Donnerstagnachmittag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Wie die Polizei bestätigt, waren ein Lkw und ein Auto in einen Auffahrunfall involviert.

Zwei Menschen wurden bei dem Unfall schwer verletzt, berichtet die Freiwillige Feuerwehr Osterode auf ihrer Webseite. Das Auto war demnach ungebremst auf den liegen gebliebenen Lastwagen aufgefahren. Ersthelfer holten die beiden Insassen aus dem qualmenden Pkw.

Schwerer Auffahrunfall auf B241 bei Osterode: Retter versorgen Unfallopfer

Rettungsdienst, Feuerwehr, Ersthelfer und die Besatzung eines nachgeforderten Rettungshubschraubers kümmerten sich um die Betroffenen.

Das Auto war ungebremst in den Pannen-Laster gefahren, berichtet die Osteroder Feuerwehr. Foto: Freiwillige Feuerwehr Osterode am Harz

Die Bundesstraße 241 musste für den Hubschrauber-Einsatz und die Bergungsarbeiten bis in den Abend teilweise komplett gesperrt werden.

Ein zufällig vorbeikommendes Fahrzeug des THW Bad Lauterberg hatte die Einsatzstelle anfangs abgesichert, später übernahm die Ortsfeuerwehr Lerbach.

