Harz: Archäologen entdecken Knochen in altem Galgenberg

Harzgerode/Quedlinburg. In Harzgerode und Quedlinburg wird auf einer mittelalterlichen Hinrichtungsstätte gegraben. In Osterode gab es am Galgenturm Hinrichtungen.

Eine Forscherin legt die Fußknochen eines Hingerichteten auf dem Galgenberg von Quedlinburg frei. Archäologie auf einer Richtstätte, einem Ort an dem Verurteilte im Mittelalter hingerichtet wurden, ist eine Neuheit in Sachsen-Anhalt.

Archäologen haben auf mehrere Jahrhunderte alten Richtstätten bei Harzgerode und Quedlinburg (beide Landkreis Harz) erste Knochen von Gehängten entdeckt. „Es sind die ersten Grabungen dieser Art in Sachsen-Anhalt“, sagte Archäologin Marita Genesis der Deutschen Presse-Agentur. „Außerdem steckten bei Harzgerode mehrere Metallfunde und eine blaue Glasperle im Boden.“

Die Galgen bestanden möglicherweise jeweils aus drei Eichenpfosten, die in tiefen Löchern mit Steinen verkeilt waren. Mehrere Meter lange Querbalken, sogenannte Rähne, verbanden die Pfosten. An dieser Konstruktion konnten sieben bis acht Menschen gleichzeitig gehenkt werden.

Keine Friedhofs-Bestattung

„Die zum Tode Verurteilten waren nach damaliger Ansicht ehrlos und durften nicht auf dem Friedhof in geweihter Erde bestattet werden“, so die Forscherin. „Sie hingen lange am Galgen. Die Zeit von einigen Wochen bis mehreren Jahren wurde im Urteil festgelegt. Danach wurden die sterblichen Überreste unter dem Galgen verscharrt.“

Das lange Hängen am Galgen sei Teil der Strafe gewesen. Damit seien die Verurteilten über ihren Tod hinaus als Ehrlose behandelt worden. Die Galgen bei Harzgerode und Quedlinburg entdeckten die Archäologen in einer historischen Karte. Nachweislich genutzt wurde der Galgen bei Harzgerode zwischen 1650 bis Anfang 1800.

Gruben mit Skeletten

Den Aufzeichnungen zufolge gab es über mehrere Jahrzehnte nacheinander zwei Dynastien von Henkersfamilien in Harzgerode. „Vermutlich wurde die Richtstätte Harzgerode auch schon im Mittelalter genutzt“, sagte Genesis. In Quedlinburg existierte der Galgen von etwa 1660 bis 1809. „Die Pfosten in Quedlinburg wurden dann entfernt und in die drei Pfostenlöcher Linden gepflanzt“, sagte die Archäologin. „Die Linden stehen heute noch und zeigen deutlich, wo der Galgen genau war.“

Bei der Grabung nahe Quedlinburg wurden unter dem ehemaligen Galgen Keramikreste, sogenannte Malhornware, gefunden. Zudem wurden verlagerte Knochenreste geborgen. Ebenso sind drei Gruben freigelegt worden. In jeder Grube lag ein menschliches Skelett. „Diese Menschen wurden also nicht in einem Massengrab bestattet, sondern einzeln in Gruben gelegt“, sagte Genesis. Aufgrund der Malhornware stammen die Toten demnach aus dem 17. Jahrhundert. Deutschlandweit gab es im Mittelalter Tausende derartige Richtstätten. Die Todesstrafe wurde öffentlich vollzogen.

Gut erhaltene menschliche Knochenfragmente wurden auf dem Galgenberg in Quedlinburg entdeckt. Foto: Heiko Rebsch / dpa

Richtplatz in Osterode am Harz

Im Altkreis Osterode gab es bislang laut dem Kreisarchäologen Dr. Stefan Flindt keine derartigen Untersuchungen. Ein bekannter Richtplatz in Osterode ist dennoch am Galgenturm auf dem Uehrder Berg, den heute noch eine mittelalterliche Warte, ausgestattet mit einer Infotafel, markiert. Von dem im 13. Jahrhundert errichteten Langen Wartturm wurde unter anderem der Verkehr der bedeutenden Hohen Straße überwacht. Durch die in nächster Nähe gelegenen Osteroder Richtstätte erhielt der Turm seinen Namen.

„Hinrichtungen auf dem Uehrder Berg waren im 16. und 17. Jahrhundert häufig“, berichtet die Osteroder Museumsleiterin Angelika Paetzold in ihrer Veröffentlichung „Blutiges Handwerk – Der Scharfrichter als Chirurg“ im Ausstellungskatalog des Museumsverbandes Südniedersachsen aus dem Jahr 2003. Strafen wie Enthaupten, Rädern, Aufhängen oder Verbrennen wurden schnell ausgesprochen und sind auch in den Osteroder Gerichtsakten festgehalten. Der Richtplatz lag vermutlich etwas unterhalb der Warte, genau auf dem heutigen Standort des Georgs-Pavillons.

Galgen, Pfahl und Rad

Dort war über Jahrhunderte ein Galgen aufgestellt, Verurteilte wurden mit gebrochenen Knochen aufs Rad geflochten, durch den Henker abgeschlagene Köpfe auf einen Pfahl gespießt. Im Galgenturm konnten die Delinquenten vorübergehend bis zu ihrer Hinrichtung eingekerkert werden.

Die Hingerichteten blieben wie auch im Quedlinburg zur Abschreckung über Wochen in Osterode auf dem Richtplatz öffentlich ausgestellt. Sie durften auch nicht auf dem Osteroder Friedhof bestattet werden.

Osteroder Blutgericht

Vom Mittelalter bis 1849 besaß die Stadt Osterode die Gerichtshoheit über ein „Hoch- und Blutgericht“. Die städtischen Richter konnten also Stadtbürger und innerhalb der Stadtmauern aufgegriffene Personen, die gegen das Gesetz verstoßen hatten, nicht nur zu Geld- und Ehrstrafen, sondern auch zu Körperstrafen und zum Tode verurteilen. Zum Zeichen dieses Privilegs der städtischen Gerichtsbarkeit hing am Rathaus das symbolische Richtschwert. Ein Faksimile ist im Osteroder Museum zu sehen.

Die Stadt beschäftige zur Umsetzung der Urteile bis in die Mitte des 19. Jahrhundert Scharfrichter, die eine Dienstwohnung in der Krankenhausgasse bewohnten. Diese Scharfrichter verübten, streng nach Protokoll, die gesetzlich vorgeschriebene Folter, führten Körperstrafen wie auspeitschen, untertauchen oder Amputation von Gliedmaßen durch und beaufsichtigten die Gefangenen.

