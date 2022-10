Bauer sucht Frau: Harzerin möchte Herz von Göttinger Landwirt erobern

In der aktuellen Staffel von „Bauer sucht Frau“ kämpft aktuell auch eine Pöhlderin aus dem Vorharz um das Herz ihres auserwählten Göttinger Bauern.

So funktioniert „Bauer sucht Frau“

Die Fernsehserie, die dieses Jahr in ihre 18. Runde geht, bot in diesem Jahr erneut elf Bauern und einer Bäuerin, für die sich potenzielle Partnerinnen und Partner bewerben konnten. In einem speziellen Format stellen sich die besagten Landwirte zunächst vor und eröffnen damit den Zeitraum für Bewerbungen. Mit einem persönlichen Brief und beigefügten Fotos können sich interessierte Zuschauerinnen und Zuschauer dann an den jeweiligen Bauern wenden.

Hat sich dieser Favoriten ausgesucht – in der Regel meist zwischen einer und drei Personen – werden diese auf das Scheunenfest eingeladen. Funkt es zwischen Landwirt und Kandidat, führt der Weg von dem Scheunenfest direkt zu der Hofwoche.

Milchbauer und Hofkäser Arne (31) hat Antje (31) beim Scheunenfest zu sich auf den Hof nahe Göttingen eingeladen. Foto: Stefan Gregorowius / RTL

Wann die nächsten Folgen auf RTL laufen

So auch bei dem Milchbauern und Hofkäser Arne (31) aus Göttingen: Er hat die Pöhlderin Antje (31, medizinische Fußpflegerin) und Katharina (31, Tierarzthelferin) aus allen Bewerbungen, die nach seiner Vorstellung bei RTL angekommen sind, ausgesucht und zum Scheunenfest eingeladen.

Nach dem Kennenlernen hat er Antje zu sich auf den Hof eingeladen. Wie die beiden die Hofwoche verbringen und ob sie sich verlieben zeigt RTL im weiteren Verlauf der diesjährigen Staffel „Bauer sucht Frau“. Die kommenden Folgen zeigt RTL immer montags und dienstags um 20.15 Uhr. Sie sind auch bei RTL+ abrufbar.

Auch Bauer Maik aus Steina war in der Sendung aufgetreten – und hatte so über Umwege seine Frau kennengelernt. Maik ist 2021 im Alter von 50 Jahren verstorben.

