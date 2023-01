Bye, bye Brocken-Benno - Unsere Leser erinnern sich

Jens Reinhardt ist Jahrgang 1968 und kommt aus Hörden am Harz. „Der Brocken hat auf mich schon als Kind eine große Faszination ausgestrahlt. Ich kannte ihn nur aus der Ferne oder von Bildern. Am zweiten Weihnachtstag 1989 war einer meiner größten Momente in meinem Leben: Ich ging das erste Mal auf den Brocken.“ Brocken-Benno lernte er erst in den 1990er-Jahren kennen. „Bei meinen 83 Brockenwanderungen habe ich ihn etwa 30 Mal getroffen. Meist hatte ich mit ihm einen kleinen Smaltalk. Etwa zehn Mal bin ich mit ihm ein Stück gegangen, wobei wir uns meist über den Brocken, sein Leben und seine anderen Wanderungen unterhalten haben. Er sagte mir, dass er schon viel öfter als offiziell gewertet auf dem Brocken war. Das war die Zeit bis 1961 oder auch die Zeit nach 1989, als er zweimal am Tag auf den Brocken gewandert ist.“ Benno Schmidt nahm auch oft an den Brockenmärschen im August und im Januar des Landeskommandos Sachsen-Anhalt teil, erzählt Reinhardt. „Dabei hielt er meist auch eine kurze, humorvolle Rede vor der angetretenen Truppe und wünschte den Teilnehmern einen guten Aufstieg zum Brocken. Brocken-Benno ist für mich so ein Original wie der Harzer Roller oder die Harzer Kuckucksuhr. Seine humorvolle Art, sein Wandergewand mit Rucksack und Mütze. Das Harzer Original wird mir fehlen. Ein Mann, der über Jahrzehnte täglich bei Wind und Wetter auf den Brocken ging, einfach Wahnsinn, einfach Brocken-Benno!“

Foto: Jens Reinhardt