Orkan im Harz – Brockenbahn stellt Betrieb ein

Wernigerode. Die Harzer Schmalspurbahn verkehrt am Mittwoch nicht zwischen Schierke und Brocken. Grund ist eine Orkanwarnung.

Wird es diesen Mittwoch nicht zu sehen geben: Ein Zug der Harzer Schmalspurbahnen fährt hinauf zum Brocken. Wegen einer Orkanwarnung sind die Fahrten zwischen Schierke und Brockem am Mittwoch abgesagt worden.

Die Harzer Schmalspurbahnen fahren wegen des stürmischen Wetters am Mittwoch nicht auf den Brocken. Den gesamten Tag bleibe der Zugverkehr zwischen Schierke und dem Brocken eingestellt, teilte das Unternehmen am Mittwochmorgen mit. Auf dem übrigen Streckennetz der Harzquer- und Selketalbahn seien die Züge weiter unterwegs.

Laut dem Deutschen Wetterdienst sind auf dem Brocken Orkanböen möglich. Hier hat der Wetterdienst eine amtliche Unwetterwarnung ausgesprochen, demnach sind von Dienstagabend, 22 Uhr bis Donnerstag um 10 Uhr Orkanböen mit Windgeschwindigkeiten zwischen 110 und 130 km/h möglich. Der Wind kommt anfangs aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung.

Warnung vor Sturm auch in unserer Region

Weil der Sturm Bäume entwurzeln oder Äste herabfallen lassen kann, sollten auch Wanderer und andere Ausflügler den Brocken meiden. Unterhalb von 1000 Metern gibt es eine Warnung vor Sturmböen, bei denen der Wind bis 4 Uhr in der Nacht zu Donnerstag mit 65 bis 75 km/h weht. Diese gilt für den gesamten Harz und auch die Region rund um Braunschweig, Wolfsburg und Salzgitter.

Laut DWD soll der Wind am Donnerstag erst schwächer und am Freitag dann erneut stärker werden. Die Temperaturen bleiben dabei in den kommenden Tagen mild bei Werten im mittleren einstelligen Bereich.

