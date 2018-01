Bürgermeister beruft vier Ortsbeauftragte

Wurden als Ehrenbeamte zum Ortsbeauftragten berufen: (vorn von links) Hans-Jürgen Schünemann, Dirk Zogbaum, Joachim Wolter und Dr. Stefan Weferling. An der Feierstunde nahmen weiterhin teil (hinten von links) Thomas Bode, Wittich Schobert, Henning Konrad Otto und Jörg Stielau. Foto: Stadt

Während einer kleinen Feierstunde im Rathaus erhielten laut einer Mitteilung der Stadt Ortsbürgermeister Dr. Stefan Weferling für die Ortschaft Barmke, Ortsbürgermeister Dirk Zogbaum für die Ortschaft Büddenstedt, Ortsbürgermeister Hans-Jürgen Schünemann für die Ortschaft Emmerstedt und Ortsbürgermeister Joachim Wolter für die Ortschaft Offleben ihre Ernennungsurkunden als Ehrenbeamte von Bürgermeister Wittich Schobert.

„Ich freue mich, dass unsere Ortsbürgermeister bereit sind, die zusätzlichen Aufgaben eines Ortsbeauftragten mit zu übernehmen“, sagt Bürgermeister Schobert. Die Ortsbeauftragten sind in Abstimmung mit dem Bürgermeister für bestimmte Verwaltungsgeschäfte, die in den Ortschaften anfallen, verantwortlich. Die Berufung in das Ehrenbeamtenverhältnis gilt für den Zeitraum von Januar 2018 bis Oktober 2021.

Aufgaben der Ortsbeauftragten sind beispielsweise die Würdigung von Alters- oder Ehejubiläen von Einwohnern ihrer Ortschaft. Darüber hinaus ist er Ansprechpartner für Wünsche, Anregungen und sonstige das öffentliche Interesse betreffende Angelegenheiten.