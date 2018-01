Kino wird zum VEB Literaturbetrieb

Andre Bohnwagner (von links), Dominik Bartels und Jörg Schwedler treten in Helmstedt zur Ultimativen Ossi-Lesung an. Foto: privat

Das Kino Camera am Holzberg verwandelt sich am Samstag, 24. Februar, in den VEB Literaturbetrieb. Drei ostdeutsche Autoren zeigen ab 20 Uhr, dass die DDR mehr zu bieten hatte als Broiler, Trabis und Spreewaldgurken. Es gibt Augenzwinkernde Rückblicke auf die Kindheit als Pionier und das Älterwerden im wilden Westen, so eine Mitteilung. Die drei staatlich diplomierten Vorleser werden ihre Show mit privaten Devotionalien und Bildern sowie kleinen Musikeinlagen garnieren. Dazu wird stilecht Pfeffi serviert, und es darf gemeinsam darüber gefachsimpelt werden, warum es in der DDR zwar keine Farbfotos gab, dafür aber knallbunte Kittelschürzen aus Dederon.

Nach erfolgreichen und ausverkauften Shows im gesamten Bundesgebiet, nutzt „Die Ultimative Ossi-Lesung“ nun die Reisefreiheit und kehrt noch einmal nach Helmstedt zurück. Mit neuen und frechen Texten und jeder Menge Selbstironie. Auf der Bühne stehen Andre Bohnwagner, Dominik Bartels und Jörg Schwedler.

Der Eintritt zur Leseshow kostet 10 Euro. Tickets gibt es online unter www.blaulicht-verlag.de oder in der Buchhandlung Gröpern 5.