Gerhard Weber seit 60 Jahren in der Feuerwehr

Oliver Reinhold und Janze wurden in der Jahresversammlung in der geheimen und von Gemeindebrandmeister Maik Wermuth geleiteten Wahl für jeweils weitere sechs Jahre einstimmig zum Ortsbrandmeister beziehungsweise stellvertretenden Ortsbrandmeister gewählt. Insgesamt zwölf Jahre führt das Duo die Feuerwehr bereits.

Eine besondere Ehrung wurde in der Versammlung Gerhard Weber zuteil. Kreisbrandmeister Olaf Kapke zeichnete Weber mit dem Niedersächsischen Ehrenzeichen für 60 Jahre Mitgliedschaft in der Feuerwehr Ahmstorf aus. Auch für den Kreisbrandmeister eine Besonderheit. Kapke betonte in seiner Laudatio die Verdienste Webers – so wurde die Feuerwehr Ahmstorf zum Beispiel in den 70er Jahren dreimal Kreismeister mit Weber als Gruppenführer.

Aber auch Beförderungen standen auf der Tagesordnung. So wurden Michael Kautz zum Feuerwehrmann sowie Klemens Rubow und Julian Prüße zum Hauptfeuerwehrmann befördert, Andreas Hagen ist 25 Jahre förderndes Mitglied der Feuerwehr. Christian Fohlert wurde zudem die Ehrenbandschnalle 2017 der Feuerwehr Ahmstorf verliehen.

Allerdings gab es nicht nur Grund zur Freude. Nur noch 18 Mitglieder sind in der Einsatzabteilung notiert. Der stellvertretende Ortsbrandmeister Gero Janze betonte, dass man dringend neue Kräfte benötige, da die gesetzliche Mindeststärke unterschritten sei. Nur so könne der Brandschutz aufrechterhalten werden. Insgesamt kamen die Mitglieder der Einsatzabteilung auf rund 1600 Dienststunden, wobei insgesamt acht Einsätze abzuarbeiten waren. Erfreulich sei, dass trotz der Personalnot wieder eine Teilnahme an den Wettbewerben auf Gemeinde- und Kreisebene erfolgte. Die Kinderfeuerwehr unter der Führung von Andrea Krahwinkel mit nun fünf Kindern sei ebenfalls auf einem guten Weg. Gemeindebrandmeister Maik Wermuth und Kreisbrandmeister Olaf Kapke lobten das rege Engagement der kleinen Feuerwehr Ahmstorf.

STATISTIK Einwohnerzahl Ahmstorf: circa 165 Acht Einsätze, davon zwei Fehlalarme Etwa 1600 Dienststunden in 2017 18 Mitglieder, davon eine Frau (zusätzlich 3 Mitglieder in der Reserveabteilung) Acht Atemschutzgeräte-Träger