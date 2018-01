Böller detoniert in Zigarettenautomat

Helmstedt Einen Zigarettenautomat haben Unbekannte am frühen Dienstagabend in Helmstedt mit einem Böller aufgesprengt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatten Zeugen die Detonation gegen 18.45 Uhr bemerkt und die Polizei verständigt. Bei der Explosion wurde der Automat an der Friedrichstraße/Ecke Schulstraße teilweise aus der Befestigung gerissen. Ein mutmaßlicher Täter, der komplett dunkel und mit aufgesetzter Kapuze gekleidet war, habe die Explosion – so beobachteten es Zeugen – von der gegenüberliegenden Straßenseite zunächst verfolgt und sei danach geflüchtet. Vermutlich hatte der Täter einen Komplizen, der ebenfalls davonlief. Zeugen des Vorfalls wenden sich an die Polizei Helmstedt unter Telefon (0 53 51) 52 10.

