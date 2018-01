Wohnungsverwalter hat Ärger mit Eon

Über schon länger andauernde Probleme in der Zusammenarbeit mit dem Energielieferanten Eon klagt der Helmstedter Wohnungsverwalter und Immobilienmakler Inan Immobilien. Oliver Dammann, bei Inan Immobilien in der Wohnungsverwaltung tätig, berichtete uns von Fällen, in denen es mehrere Monate gedauert habe, bis nach einem Wechsel der neue Mieter einen regulären Stromliefervertrag erhalten habe. „In solch...