Kita-Angebot ist Thema im Ortsrat

Zur öffentlichen Sitzung tritt der Ortsrat Emmerstedt am Mittwoch, 17. Januar, um 18.30 Uhr in der Gaststätte Lohenschänke, Sportplatzstraße 6, in Emmerstedt zusammen. Neben der Vergabe von Ortsratsmitteln wird in der Sitzung über die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 und über die...