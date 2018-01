Helmstedter SPD geht zusammen mit Büddenstedt und Offleben

Die Helmstedter SPD hat den Zusammenschluss mit Büddenstedt und Offleben in einer Gründungsversammlung besiegelt. „Die SPD-Mitglieder aus Kernstadt, Emmerstedt und Barmke haben in Helmstedt schon lange erfolgreich zusammengearbeitet“, zeigte sich der alte und neue SPD-Ortsvorsitzende Andreas Fox in...