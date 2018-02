Neue Sprachkurse beginnen in der Kreisvolkshochschule Helmstedt

Helmstedt Die Kreisvolkshochschule (KVHS) Helmstedt bietet im beginnenden Frühjahrssemester neue Sprachkurse in Arabisch, Dänisch, Englisch, Italienisch und Spanisch an. Diese Kurse sind für Anfänger ohne Vorkenntnisse geeignet, die in netter Atmosphäre neben der Sprache auch Wissenswertes über Land und...