Erneute Einbruchsserie – diesmal auch im Tierheim

Die Beute der Einbrecher mache vermutlich nur wenige hundert Euro aus, meldet die Polizei am Freitag. Nach einer Einbruchsserie am Mittwoch waren diesmal neben einem Campingcenter an der Gartenstraße ein Gebrauchtwagenhändler an der Von-Guericke-Straße und ein Autohaus an der Porschestraße sowie ein Fensterunternehmen an der Dieselstraße und das Tierheim im Pastorenweg betroffen. In allen Fällen machten sich die Täter mit brachialer Gewalt an Fenster und Türen zu schaffen. In dem Autohaus schlug ein Wachhund sie in die Flucht. Vermutlich bestehe zwischen den Einbrüchen aufgrund der örtlichen und zeitlichen Nähe ein Tatzusammenhang.

Die Ermittler der Polizei Helmstedt hoffen auf Zeugen. Hinweise unter Telefon (053 51) 52 10.