Autos abgestellt – Portemonnaies weg

Helmstedt Jeweils Portemonnaies mit Bargeld und Ausweisdokumenten erbeuteten am Samstag PKW-Aufbrecher bei Helmstedt und Grasleben. Laut Polizei-Mitteilung stellten die Fahrzeugführer, ein 63 Jahre alter Renault-Fahrer aus Helmstedt auf dem Parkplatz Drillingskiefer an der L 646, und ein 63-jähriger Graslebener Nissan-Fahrer auf einem Feldweg an der K 47, ihre Autos für einen Spaziergang ab. In beiden Fällen zerstörten die Täter eine Seitenscheibe und erbeuteten die Brieftaschen. Zeugen der Vorfälle zwischen 16 Uhr und 17.40 Uhr wenden sich an die Polizei, Telefon (0 53 51) 52 10.

