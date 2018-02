Erinnerungen an die Neumärker

Karutz, Armbrecht, Becker & Flatt, Gerlach, Gepa – allesamt Namen von Geschäften in der Neumärker Straße, die bei vielen Helmstedtern Erinnerungen wecken an die „goldene“ Zeit der 1967 eröffneten Fußgängerzone. Das 50-jährige Bestehen wird am 8. April mit einem verkaufsoffenen Sonntag gefeiert (wir berichteten). Die Helmstedter Nachrichten suchen aus diesem Anlass Zeitzeugen, die sich an die Anfänge der Fußgängerzone, ihre spätere Entwicklung und an besondere Ereignisse (wie zum Beispiel direkt nach dem Fall der Mauer) erinnern.

Welche Erinnerungen Helmstedts Einkaufsmeile wecken kann, belegt die Zuschrift eines Lesers, die uns in dieser Woche erreicht hat. Er wohnte von 1962 bis 1972 in der Collegienstraße. Die Neumärker Straße sei für ihn und seine Schulfreunde ein absolutes Muss gewesen. „Hier pulsierte aufgrund der damals gänzlich anderen Ladenstruktur und Einkaufsgewohnheiten das Leben. Flanieren, sehen und gesehen werden, das waren am Nachmittag wesentliche Bestandteile unseres Freizeitverhaltens – das andere Geschlecht flanierte ja auch“, schreibt uns der Leser augenzwinkernd. „Der Sonnabendvormittag mit seinem Markttreiben (ausgedehnter als heute) bot einen zusätzlichen Anreiz, um sich in das Getümmel zu stürzen.“

Unsere Redaktion sucht weitere Schilderungen dieser Art, gerne unterfüttert mit Fotos, Dokumenten oder anderen Erinnerungsstücken. Wer sich beteiligen möchte, kann per E-Mail Kontakt mit uns aufnehmen, und zwar unter: redaktion.he@bzv.de. Wer sich lieber per Brief an uns wenden möchte, schickt diesen bitte an folgende Adresse: Braunschweiger Zeitung/Helmstedter Nachrichten, Redaktion, Neumärker Straße 1a-3, 38350 Helmstedt. Wer einen Besuch in der Redaktion (Marktpassage, 2. Obergeschoss) bevorzugt, ist herzlich willkommen.

Sollte unser Aufruf interessante Beiträge zur Geschichte der Fußgängerzone zutage fördern, dann werden wir sie noch vor der Jubiläumsfeier für die Neumärker Straße veröffentlichen.