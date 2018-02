Fahrerflucht endet mit Unfall

Bei einem Unfall am späten Mittwochabend wurde ein 21 Jahre alter Peugeot-Fahrer aus Hannover auf der Kreisstraße 14 bei Süpplingenburg schwer verletzt. Der 21-Jährige missachtete zuvor in Mariental die Haltezeichen zu einer Verkehrskontrolle, stattdessen raste er zunächst über der Autobahn 2 davon. Schließlich kam der Fahrer von der Fahrbahn ab. Sein Peugeot 106 blieb nach einem Überschlag auf dem Dach liegen. Schwer verletzt wurde der 21-Jährige ins Helmstedter Klinikum transportiert.

An der Anschlussstelle Rennau verließ der 21-Jährige die Autobahn und fuhr weiter mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Süpplingenburg. Kurz vor der Ortschaft kam er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb im Graben auf dem Dach liegen. Der Fahrer wurde schwer verletzt, musste durch die Heckklappe gezogen werden und zur Intensivstation der Heliosklinik in Helmstedt transportiert. Es besteht keine Lebensgefahr.

Da die Beamten im Fahrzeugwrack Alkoholgeruch wahrnahmen, wurde dem 21-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Strafrechtlich muss sich der Hannoveraner bisher wegen Straßenverkehrsgefährdung rechtfertigen. Die Ermittlungen dauern an.