Zaun an den Gleisen soll Fußgänger aufhalten

Ein etwa hundert Meter langer, mannshoher Metallzaun in der Bahnhofstraße soll offenbar verhindern, dass sich weiterhin Menschen in Lebensgefahr begeben, um unerlaubterweise die Gleise nahe des Helmstedter Bahnhofs zu überqueren – als Abkürzung in Richtung Galgenbreite und umgekehrt. Die Diskussion um diese Gefahrenstelle war im Januar aufgeflammt, nachdem ein 44-jähriger Helmstedter von einem Zug erfasst und getötet worden war –...