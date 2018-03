Grasleben Die Ortsfeuerwehr hat auf einem Hof in der Helmstedter Straße einen Brand rechtzeitig löschen können, bevor die Flammen ein Auto erreicht haben.

Mülltonnenbrand in Grasleben: Feuer greift auf Carport über

In der Nacht ist es auf einem Hof in der Helmstedter Straße in Grasleben zu einem Mülltonnenbrand gekommen. Wie die Feuerwehr berichtet, wurde sie von einem Nachbarn gegen 3.20 Uhr alarmiert.

Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, griff das Feuer bereits auf das Carport über. Darunter stand ein Auto, doch das Feuer konnte rechtzeitig gelöscht werden. Weil der Mülltonnenbrand frühzeitig von einem Nachbar entdeckt wurde, entstand nur ein geringer Schaden. Nach rund 50 Minuten war der Einsatz beendet.