Helmstedt Die urlaubsbedingte Abwesenheit der Hauseigentümer haben Unbekannte genutzt, um in ein Haus am Schöninger Birkenweg einzubrechen. Ob und was die Täter dabei erbeuteten, ist laut Mitteilung der Polizei noch nicht geklärt. Der Einbruch ereignete sich vermutlich zwischen Sonntagvormittag, 10 Uhr, und Dienstag, 11.50 Uhr. Die Täter brachen ein Kellerfenster auf und gelangten so in das Innere des Hauses. Dort durchsuchten sie alle Räume nach Beute und flüchteten anschließend unerkannt

