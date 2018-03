Einbrecher stehlen Fahrräder bei Serieneinbruch in zehn Kellern

Helmstedt Bei Einbrüchen in zwei Mehrfamilienhäusern durchwühlen Unbekannte zehn Kellerräume. Am Ende stehlen sie zwei Mountain-Bikes.

Unbekannte sind in der Nacht zum Montag in Helmstedt in mehrere Keller von Mehrfamilienhäusern eingebrochen. Dabei entwendeten sie nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen zwei Mountainbike-Fahrräder und verursachten einen Gesamtschaden von rund 4000 Euro.

Die Beamten des Helmstedter Polizeikommissariats gehen davon aus, dass die Taten sich zwischen Sonntagabend 22 Uhr und Montagmorgen 6.30 Uhr ereignet haben müssen.

Betroffen war ein Mehrparteienhaus an der Nordstraße sowie ein Haus an der Lessingstraße. In beiden Fällen gelangten die Unbekannten auf noch zu klärende Art und Weise jeweils in das Treppenhaus der Wohnanlagen.

Von dort aus begaben sie sich in das jeweilige Untergeschoss und öffneten mit Gewalt im Haus an der Nordstraße sechs und im Gebäude an der Lessingstraße vier Kellerparzellen. Aus einer Kellerparzelle im Mehrfamilienhaus der Nordstraße entwendeten sie die zwei Fahrräder und verschwanden unerkannt.

Die Polizei hofft darauf, dass Mitbewohner verdächtige Geräusche und Personen wahrgenommen haben, und bittet um Hinweise an das Kommissariat am Ludgerihof unter der Telefonnummer (0 53 51) 52 10.