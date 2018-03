Königseiche wird nun eingepflanzt

Helmstedt Die Schützenbrüderschaft wird die Königseiche des Großen Königs Michael Glasenapp am Samstag, 24. März, um 16 Uhr auf der Streuobstwiese am Ostendorf einpflanzen. „Im November konnte die Eiche wegen niedriger Temperaturen nicht gepflanzt werden. Die Veranstaltung ist öffentlich“, so Torsten Scharf.