Klinik zeitweise nur über Notnummer erreichbar

Helmstedt Schaltarbeiten am Telefonanschluss der Helios-Klinik St. Marienberg finden am Freitag, 23. März, in den frühen Morgenstunden statt. Dabei kommt es laut Mitteilung der Klinik in der Zeit zwischen Mitternacht und 5 Uhr zu einer kurzen Ausfallzeit von zweimal 15 Minuten. Sollte die Klinik unter Tel:...