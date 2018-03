Poeten aus ganz Deutschland zu Gast

Das Brunnentheater ist am Freitag, 4. Mai, um 20 Uhr Schauplatz des 22. Street Poetry-Abends in Helmstedt. Veranstalter Dominik Bartels hat auch in diesem Jahr Künstler aus ganz Deutschland eingeladen. Die kunterbunte Kleinkunstgala habe sich in den vergangenen zehn Jahren zu einem Publikumsliebling im Braunschweiger Land entwickelt, wie es in einer Mitteilung heißt. Die Mischung aus Poetry Slam, Musik, verschiedenen Showacts und überraschenden Einlagen ziehe Besucher aus ganz Niedersachsen und Sachsen-Anhalt an. „Wen wundert es, wenn man bedenkt, dass aktuelle Fernsehstars wie Torsten Sträter, Hazel Brugger, Till Reiners, Tim Becker und viele andere mehr bereits beim Street Poetry Abend zu Gast waren?“, heißt es weiter. Bartels verspricht einen abwechslungsreichen Abend voller Wortwitz, Poesie und Musik zum Träumen.

Tickets für 10 Euro gibt es in der Buchhandlung Gröpern 5 oder auf www.blaulicht-verlag.de/shop. Da bereits mehr als 400 Tickets verkauft sind, wird zur Eile geraten.