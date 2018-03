Mehrgenerationenhaus hat neue Möbel für Tagestreff

Das alte Mobiliar im Offenen Treff des Awo-Mehrgenerationenhauses in Helmstedt gehört endgültig der Vergangenheit an. Dank einer Förderung der Eckensberger Stiftung aus Braunschweig konnte der Verein Mütterzentrum Helmstedt e.V. neue Tische, Stühle und Schränke bestellen. Die in Braunschweig...