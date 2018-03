Gasalarm: Entwarnung in Helmstedt, aber die Ursache bleibt unklar

Helmstedt Nach dem Gasalarm in einer Sparkassenfiliale in Helmstedt ausgelöst wurde, kann Explosionsgefahr kann nach kurzer Zeit ausgeschlossen werden.

Wegen Gasgeruchs in der Sparkassenfiliale an der Vorsfelder Straße in Helmstedt musste die Feuerwehr am Mittwochmittag ausrücken. Diese sperrte sowohl die Filiale – in der es nur Schalterbetrieb gibt – als auch die Straße. Auch die darüber liegende Wohnung wurde vorsorglich evakuiert. Außerdem mussten Arbeiter, die gerade am benachbarten Autohaus tätig waren, sowie Passanten die Einsatzstelle sofort verlassen. Verletzt wurde aber niemand.

Gegen 11 Uhr hätten Kunden der Sparkasse den Gasgeruch bemerkt und die Polizei alarmiert. Die Beamten bestätigten nach ihrem Eintreffen, dass beim Aufenthalt im Schalterraum sofort Hustenreiz und ein Kratzen im Hals ausgelöst würde und verständigten Verantwortliche der Sparkasse. Diese wiederum hätten daraufhin gegen Mittag die Feuerwehr alarmiert.

Wie Einsatzleiter Marius Kornau von der Feuerwehr Helmstedt vor Ort mitteilte, hätten nach dem Eintreffen auch die ersten Feuerwehrleute die Filiale aufgrund von Hustenreiz und Kratzen im Hals sofort wieder verlassen müssen. Ein Einsatz war nur unter Atemschutz möglich.

Die ersten Messungen hätten jedoch schnell ergeben, dass keine Explosionsgefahr bestünde und auch kein Kohlenstoffmonoxid festgestellt werden konnte. Daraufhin rückte das angeforderte Notarzt-Team wieder ab.

Für weitere Messungen wurde die Kreisfeuerwehr mit einem Spezialwagen angefordert. Doch auch deren Untersuchungen führten zu keiner weiteren Klärung, worum es sich bei dem Gas gehandelt haben könnte. Gegen 13.10 Uhr konnte schließlich Entwarnung gegeben und die gesperrte Straße freigegeben werden.

Bevor die Filiale wieder freigegeben wurde, belüftete die Feuerwehr die betroffenen Räume. Zu dem Zeitpunkt sei der Gasgeruch vor allem im Tresorraum noch sehr stark wahrnehmbar gewesen. Im Einsatz waren neben der Kreis- und der Helmstedter Feuerwehr auch Kräfte aus Emmerstedt.