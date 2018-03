Polizei nimmt zwei junge Serien-Einbrecher fest

Helmstedt Einem 22- und einem 27-Jährigen werden 13 Einbrüche in Helmstedt nachgewiesen. Die Tatverdächtigen sitzen in Haft.

Seit Anfang des Jahres kam es in der Stadt Helmstedt vermehrt zu Einbrüchen in Geschäfte, Firmen und soziale Einrichtungen. Dabei entstand laut Polizei ein Gesamtschaden in fünfstelliger Höhe.

Nach umfangreichen Ermittlungen und Fahndungen nahm die Polizei am Mittwochvormittag in Magdeburg einen 22 Jahre alten Helmstedter unter dringendem Tatverdacht fest.

„Den Beschuldigten konnten 13 Einbruchsdiebstähle nachgewiesen werden.“ Polizeisprecher Thomas Figge über die intensiven Ermittlungen.

„Im Zuge der weiteren Ermittlungen wurde zudem ein 27-jähriger Helmstedter dingfest gemacht, der an verschiedenen Taten des 22-Jährigen – insbesondere bei einer Einbruchsserie in der Innenstadt vom 21. zum 22. März, beteiligt war“, berichtet Polizeisprecher Thomas Figge. Bei dieser Serie sollen die Beschuldigten unter anderem in ein Wellness-Center, eine Fahrschule, eine Bäckerei, eine Kindertagesstätte und eine Friedhofskapelle eingedrungen sein. Der Schaden habe sich dabei laut Figge auf mindestens 5000 Euro belaufen. „Insgesamt konnten den Beschuldigten durch die intensiven Ermittlungen 13 Einbruchsdiebstähle nachgewiesen werden“, berichtet der Polizeisprecher.

Gegen den 27-Jährigen hat die Staatsanwaltschaft Braunschweig Haftbefehl beim zuständigen Amtsgericht in Helmstedt beantragt. Er wurde vom zuständigen Haftrichter erlassen. „Da gegen den 22-Jährigen bereits ein Untersuchungshaftbefehl bestand, sei der Mann umgehend in staatliche Obhut genommen worden, teilt Figge mit.