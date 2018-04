Helmstedt In der Nacht zu Mittwoch hat es wieder gebrannt in der Walbecker Straße in Helmstedt, die seit Monaten von Brandstiftungen betroffen ist.

Haus und Laube in Walbecker Straße in Flammen

Dieses Mal standen eine Gartenlaube und ein leerstehendes Haus in Flammen. Ob erneut eine Brandstiftung vorliegt, werden die Ermittlungen der Polizei allerdings erst zeigen müssen. Um 23.35 Uhr am späten Dienstagabend wurde die Ortsfeuerwehr Helmstedt zu einer brennenden Gartenlaube gerufen. Die eintreffenden Einsatzkräfte bemerkten in der Gartenlaube einen Entstehungsbrand. Das Feuer konnte laut Feuerwehr-Sprecher Alexander weis mit Hilfe von Kleinlöschgerät schnell gelöscht werden. „Es stellte sich aber heraus, dass es auch in einem benachbarten und leerstehenden Gebäude brannte“, berichtete Weis am frühen Mittwochmorgen.

Wegen der Auskleidung mit Holzvertäfelungen und einer Holzbalkendecke konnte sich das Feuer sehr schnell in dem Haus ausbreiten. „Wenig später brannte es im 1. Obergeschoss und im Dachstuhl. Das Feuer wurde von mehreren Trupps im Innenangriff und teilweise über die Drehleiter gelöscht“, so Weis.

Die Nachlöscharbeiten haben sich hin gezogen, da laut Weis noch zahlreiche Glutnester vorhanden waren. Im Einsatz waren neben der Ortsfeuerwehr Helmstedt auch die Wehren aus Emmerstedt und Büddenstedt sowie die Kreisfeuerwehr. Gegen 4.30 Uhr wurde die Einsatzstelle der Polizei übergeben und die Straßensperrung wurde aufgehoben.