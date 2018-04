Helmstedt Ein LKW mit Gefahrgut fängt bei Helmstedt Feuer: In der Nacht zu Mittwoch kämpft die Feuerwehr bis in die Morgenstunden gegen die Flammen.

LKW-Anhänger brennt - A2 in der Nacht komplett gesperrt

Auf der Autobahn 2 hat heute Nacht zwischen Helmstedt-Zentrum und Helmstedt-West ein LKW gebrannt. Gegen 1 Uhr morgens wurde die Feuerwehr Helmstedt alarmiert.

Laut Feuerwehr hatte ein Rad des LKW-Anhängers Feuer gefangen. Dem Fahrer war es wohl gelungen, das Fahrzeug auf den Seitenstreifen zu lenken und den Anhänger vom Zugfahrzeug abzukoppeln.

Die Löscharbeiten dauerten bis in die frühen Morgenstunden an, da der Anhänger aufwändig entladen werden musste. Da der LKW unter anderem Pflanzenschutzmittel sowie flüssig Asphalt und Harze transportierte, gestalteten sich die Bergungsarbeiten sehr schwierig, berichtet die Feuerwehr. "Der flüssige Asphalt flammte immer wieder auf und erschwerte die Bergung", so Feuerwehrsprecher Alexander Weis.

Die A2 wurde in Richtung Hannover komplett gesperrt. Durch die Rauchentwicklung kam es auch auf der Gegenfahrbahn zu Sicht-Beeinträchtigungen. Um kurz vor 7 Uhr wurde ein Fahrstreifen wieder freigegeben. Wann die Sperrung vollständig aufgehoben werden kann, ist derzeit noch unklar.

Bei dem Brand entstand ein Schaden von etwa 75 000 Euro, so die Feuerwehr. Verletzt wurde zum Glück niemand, es blieben keine gefährlichen Stoffe oder Flüssigkeiten auf der Fahrbahn zurück.