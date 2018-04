KVG verstärkt ihre E-Busflotte auch für Helmstedt

Der Aufsichtsrat der Kraftverkehrsgesellschaft mbH Braunschweig (KVG) hat in seiner Sitzung am Donnerstag grünes Licht für die Umstellung ihrer Busflotte auf rund 25 Prozent Elektrobusanteil gegeben. Das gab das Unternehmen nun in einer Pressemitteilung bekannt.

Der derzeit drei Fahrzeuge umfassende Fuhrpark soll bis 2023 auf 48 Solobusse mit elektrischem Antrieb wachsen. In diesem Jahr beabsichtigt die KVG bereits sechs neue E-Busse zu beschaffen. Voraussetzung dafür ist eine Förderung aus Finanzmitteln des Landes Niedersachsens und/oder des Bundes. Mittelfristig plant die KVG ihre batteriebetriebenen Fahrzeuge gleichmäßig auf den Betriebshöfen Salzgitter-Lebenstedt, Salzgitter-Bad, Wolfenbüttel und Helmstedt zu stationieren.

Nach einer europaweiten Ausschreibung lieferte der in Salzgitter ansässige Hersteller Sileo zum Jahreswechsel 2016/2017 drei Elektrobusse an die KVG aus. Die KVG testete je einen Elektrobus des Typs Sileo S12 im Linienbetrieb Salzgitter und Wolfenbüttel erfolgreich auf Wirtschaftlichkeit, Zuverlässigkeit, Komfort für die Fahrgäste und technische Anforderungen.

Ein Fahrzeug des Typs Sileo S10 verkehrte zunächst in Salzgitter und wurde dann an seinen eigentlichen Standort Helmstedt verlegt.

Die Elektrobusse fahren ohne den Ausstoß von Schadstoffen wie CO2, Feinstaub, Schwefeldioxid oder Stickoxid. Sie werden mit Strom aus 100 Prozent erneuerbaren Energien der lokalen Energieversorger geladen.

Im August 2017 hatte sich Wittich Schobert, Bürgermeister der Stadt Helmstedt sowie Mitglied des KVG-Aufsichtsrates, den Elektrobus Sileo S 10 vorstellen lassen, um ihn auf seine erste Linienfahrt im Helmstedter Stadtverkehr zu schicken. Doch bereits nach zwei Wochen war der Bus wieder aus dem Stadtbild verschwunden. Das Fahrzeug wurde am 27. August beim Brand in einer Fertigungshalle des Busherstellers, wo es für kleinere Garantiearbeiten abgestellt war, beschädigt.

„Schon der kurze Einsatz hat unsere Stadt darin bestärkt, die Weichen für einen 100-prozentig elektrischen Antrieb im Stadtverkehr Helmstedt zu stellen“, meinte Schobert

Gerhard Radeck, Landrat des Landkreises Helmstedt sowie Aufsichtsratsmitglied der KVG, freut sich darauf Elektrobusse auch außerhalb von Helmstedts Stadtgrenzen zu erleben: „Somit gelangt das zukunftsweisende elektrische Antriebskonzept auch in unseren ländlich geprägten Raum. Dadurch machen die KVG und ihr Gesellschafter Landkreis Helmstedt den umweltfreundlichen Antrieb der gesamten Bevölkerung zugänglich.“ Im Verkehrsraum Stadt und Landkreis Helmstedt kommen zukünftig zwölf E-Busse zum Einsatz.