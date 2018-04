Junge Künstler bringen den Wilden Westen ins Theater

Das Brunnentheater verwandelte sich am Wochenende zweimal in eine Wild-West-Show mit Cowboys und Cowgirls, Indianern, Tänzerinnen und Sängerinnen. Die Kreismusikschule Helmstedt präsentierte das Musical „Annie get your gun“ von Irving Berlin. Etwa 50 junge Künstler und Künstlerinnen brachten ein...