Wolfgang Henze genießt die April-Sonne auf dem Helmstedter Holzberg. Der 67-Jährige hat vor 30 Jahren den Lauftreff als ehrenamtliches Angebot gegründet. Seither hat der Treff an jedem Sonntag stattgefunden. Foto: Strohmann

Menschen in Bewegung versetzen

Menschen etwas Gutes zu tun, das kann ganz einfach bedeuten, sie in Bewegung zu versetzen. Dem Helmstedter Wolfgang Henze, selbst passionierter Läufer und damals Sportlehrer von Beruf, kam diese Idee in den 80er Jahren. Der heute 67-Jährige gründete im November 1988 einen für jedermann offenen Lauftreff in seiner Heimatstadt. Knapp 30 Jahre später kann sich die Bilanz dieser ehrenamtlichen Gesundheits-Initiative sehen lassen. „Mehr als 1500 Lauftreff-Sonntage hat es seit der Gründung gegeben“, erzählt Henze und fügt stolz hinzu: „Kein einziger Sonntag ist bisher ausgefallen, auch bei Schnee, Eis oder Hagelschauern nicht.“

Solch eine Konstanz ist nur zu erreichen, wenn sich jemand wirklich kümmert. Lückenlos, zuverlässig und bisweilen ohne Rücksicht auf die eigene Situation. Henze hat das vom ersten Tag an getan. Der Lauftreff war von Beginn an seine Herzensangelegenheit. Die Erfolgsfaktoren der Bewegung, von der im Laufe der Jahrzehnte Hunderte von Menschen profitiert haben, beschreibt der Helmstedter so: „Der Lauftreff ist kein Verein. Das bedeutet: keine Bürokratie, kein Etat, keine Verpflichtungen. Die Teilnahme ist kostenlos und jeder ist bei uns willkommen, der einfach mal das Laufen ausprobieren möchte.“

Henze spricht bewusst von „uns“, denn ohne zahlreiche Mitstreiter, die sich als Leiter der unterschiedlichen Gruppen engagieren, hätte sich der Helmstedter Lauftreff nicht zu einer derartigen Erfolgsgeschichte entwickeln können. „Uns verbindet die Liebe zum Laufen“, sagt Henze über das Team, das sich um Anfänger genauso gut kümmert wie um ambitionierte Sportler.

Nicht nur der Sonntagstermin mit Treffpunkt an der Drillingskiefer im Lappwald ist heilig, auch die Übungszeiten sind es. „Alle Gruppen mit Strecken von vier bis zehn Kilometern Länge starten pünktlich um 10 Uhr und sind pünktlich um 11 Uhr wieder am Startpunkt“, erzählt der 67-Jährige, der erst nach einer langen Laufbahn als Fußballer zum Laufen fand. Nur so lasse sich das Gemeinschaftsgefühl über alle Leistungsklassen hinweg bewahren. Und um dieses Gefühl ist es Henze immer gegangen.

Die Gesamtleitung des Lauftreffs, dessen Teilnehmer in all den Jahren zusammen geschätzte 675 000 Kilometer abgespult haben, hat Henze inzwischen in andere Hände gelegt. Zur Kontinuität gehört für ihn auch, personell rechtzeitig die Weichen zu stellen. Seinem Projekt, das Lebenswerk-Ausmaße hat, bleibt der Laufbegeisterte 67-Jährige dennoch treu. Mit Rat und Tat ist er zur Stelle, wenn er gebraucht wird. Sonntags, 10 Uhr, pünktlich – das wird immer sein Credo bleiben.

DER GEMEINSAM-PREIS Am 17. Mai ehrt unsere Zeitung mit dem Braunschweiger Dom zum 15. Mal Menschen für ihr Bürgerengagement. In den nächsten Wochen stellen wir hier täglich die Kandidaten für den Preis vor. Heute: Name des Kandidaten Wolfgang Henze. Das Ziel: Möglichst vielen Menschen zu gesunder Bewegung an der frischen Luft zu verhelfen – kostenlos. Und dabei ein Gemeinschaftsgefühl zu entwickeln. Die Partner: Der Helmstedter Lauftreff steht organisatorisch auf eigenen Füßen. Es handelt sich um eine ehrenamtliche Initiative. Neben der Lauftreffleitung gibt es mehrere Gruppenleiter, die die Angebote steuern. Kontakt: Wolfgang Henze, E-Mail: henze-helmstedt@t-online.de, Telefon (0 53 51) 376 89.