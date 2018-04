Marienborn ist ab Sonntag „Voll der Osten“

Das Bild aus der Fotoausstellung „Voll der Osten“ zeigt eine Szene vor einem Dorfgasthaus in Brandenburg aus dem Jahr 1984. Zu sehen ist es ab Sonntag in der Gedenkstätte Deutsche Teilung in Marienborn. Foto; Ostkreuz

Marienborn Die Gedenkstätte Deutsche Teilung eröffnet am Sonntag, 22. April, 11 Uhr, mit einer Matinee die Fotoausstellung „Voll der Osten – Leben in der DDR“.

Diese präsentiert laut einer Mitteilung auf 20 Tafeln mehr als 100 bekannte und unbekannte Fotos von Harald Hauswald. In den 80er Jahren zog der Fotograf durch Ost-Berlin und hielt in seinen Bildern fest, was ihm vor die Linse kam. Er knipste, was andere Fotografen übersahen oder für uninteressant hielten: Kleine Szenen des Alltags, einsame und alte Menschen, verliebte junge Pärchen, Rocker, Hooligans und junge Leute, die sich in der Kirche für Frieden und Umweltschutz einsetzten. Seine Bilder spiegeln den ungeschönten DDR- Alltag, was Hauswald damals Ärger mit der SED einbrachte.

Bis heute erhält er viel Zustimmung und hohe Anerkennung für seine Aufnahmen, oft von den Menschen, denen er sich mit seiner ganz eigenen Sichtweise genähert hat. Eine Augenblicksbeziehung, die beim Betrachten der Bilder spürbar wird. Die Texte der Ausstellung hat der Historiker und Buchautor Dr. Stefan Wolle, wissenschaftliche Leiter des DDR-Museums Berlin, verfasst.

AUSSTELLUNG Die gemeinsam von der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur und der Ostkreuz Agentur der Fotografen herausgegebene Ausstellung wird vom 23. April bis 10. Juni 2018 in der Gedenkstätte Deutsche Teilung Marienborn gezeigt. Adresse: Gedenkstätte Deutsche Teilung Marienborn An der Bundesautobahn 2 39 365 Marienborn, Telefon (03 94 06) 9209-0; E-Mail info-marienborn@stgs.sachsen-anhalt.de; Internet: www.stgs.sachsen-anhalt.de Öffnungszeiten: täglich 10 bis 17 Uhr