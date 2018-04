Schüler lernen Tastschreiben und Kurzschrift

Von Januar bis

Anfang April haben die Berufsbildenden Schulen Helmstedt am 45. Bundesjugendschreiben teilgenommen. Die Auszubildenden des ersten Ausbildungsjahres in den Berufsgruppen Kaufleute für Büromanagement und Kaufleute im Groß- und Außenhandel konnten in den Disziplinen Kurzschrift, Tastschreiben, Textbearbeitung und Tabellenkalkulation gegen andere Schülerinnen und Schüler aus ganz Deutschland antreten. Nach einer Einführung in das 10-Finger-Tastsystem wurde fleißig geübt. Die Schüler erhielten unlängst ihre Urkunden über eine erfolgreiche Teilnahme. Je nach Eifer wurden Spitzenwerte bis zu 311 Anschläge pro Minute erzielt.

