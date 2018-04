So vielfältig kann Literatur sein

Helmstedt Autoren aus dem Landkreis lesen am Freitag in der Awo-Begegnungsstätte.

Mitglieder der Schreibwerkstatt von Karin Bottke aus Helmstedt lesen am kommenden Freitag, 27. April, im Rahmen der Reihe „Lesen selbstverständlich?! – Lesewochen in Helmstedt“. Die Lesung findet ab 18 Uhr in der Awo-Begegnungsstätte am Schützenwall in Helmstedt statt.

Einige Mitglieder der Schreibwerkstatt werden an diesem Abend laut einer Mitteilung Geschichten und Gedichte aus ihren zahlreichen Anthologien sowie aus eigenen Büchern zu Gehör bringen. Zu hören sind Eberhard Freidling aus Frellstedt, Marianne Zell und Edgar Krause aus Helmstedt sowie Rosi Stoffel und Eva Prüße aus Königslutter. „Das Team liest Texte, wie sie unterschiedlicher nicht sein können. Die Vielfalt macht es eben“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Die Besucher der Veranstaltung werden Liebeserklärungen an Helmstedt und an Orte in Sachsen-Anhalt lauschen. Sie werden staunen, was ein Gelehrter mit einem Riesen zu tun hat. Und sie werden einen Auszug aus einem Roman erzählt bekommen, in dem ein kleiner Junge schon früh lernen muss, mit Rassismus und Intoleranz umzugehen.

Das Saxophon-Quartett LuBiJos unter der Leitung von Holger Lustermann wird die Lesung musikalisch umrahmen. Und auch hier macht es die Vielfalt: Die vier Musiker zwischen 14 und 56 versprechen auch musikalisch einen Ohrenschmaus.