Vier Einsatzkräfte bei Wohnhausbrand in Helmstedt verletzt

Ein Wohnhaus brannte in Helmstedt. Bei dem Einsatz verletzten sich vier Feuerwehrmänner. Foto: Feuerwehr Helmstedt

Helmstedt Bei einem Brand in Helmstedt verunglückten zwei Einsatzkräfte mit dem Einsatzleitwagen. Zwei weitere Feuerwehrmänner wurden beim Löschen verletzt.

In einem leerstehenden Wohnhaus in Helmstedt in der Walbecker Straße hat es gebrannt. Bei dem Einsatz wurden vier Feuerwehrmänner verletzt: Auf der Anfahrt zum Einsatzort kollidierte der Einsatzleitwagen der Feuerwehr mit einem PKW. Beide Personen wurden ins Krankenhaus transportiert. Beim Löschen des Brandes wurden zwei Einsatzkräfte der Feuerwehr durch herabfallende Dachziegeln verletzt.

Beim Eintreffen der Feuerwehr hatte das Feuer auf alle Etagen übegegriffen. Die Feuerwehr löschte den Brand von außen über über mehrere Strahlrohre und mit einer Drehleiter. Das Haus stand bereits schon einmal in Flammen.

An den kollidierten Fahrzeuge entstand vermutlich ein Totalschaden.

Im Einsatz waren die Ortsfeuerwehren Helmstedt, Emmerstedt sowie der Einsatzleitwagen aus Grasleben an der Walbecker Straße sowie die Ortsfeuerwehr Barmke beim Verkehrsunfall auf der Nordstraße. red