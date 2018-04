Helmstedt Gleich zweimal mussten die Wehren Lehre, Groß Brunsrode und Flechtorf am Samstagvormittag ausrücken. Ein Einsatz stellte sich als Fehlalarm heraus.

Feuerwehren in Lehre löschen brennende Statue

Zu einem Feuer in der Berliner Straße in Lehre wurden am Samstagvormittag 12.18 Uhr die Feuerwehren Lehre, Groß Brunsrode und Flechtorf gerufen. Wie die Feuerwehr mitteilt, hatte eine vor einem Geschäft stehende Statue Feuer gefangen.

Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden und die Einsatzkräfte, die mit acht Fahrzeugen angerückt waren, den Einsatz schnell beenden.

Gerade wieder im Gerätehaus angekommen, wurden die drei Feuerwehren und zusätzlich die Feuerwehren Beienrode und Klein Brunsrode erneut alarmiert: Eine Brandmeldeanlage im Gewerbegebiet Flechtorf in der Nikolaus-Otto-Straße hatte Alarm geschlagen. Die rund 50 Einsatzkräfte, die mit elf Fahrzeugen anrückten, konnten jedoch keinen Grund für den Auslöser der Alarmanlage feststellen.