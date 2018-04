Zoll röntgt LKWs und findet tausende illegale Zigaretten

Im Einsatz waren vom 26. bis 28. April neben etwa zwei Dutzend Zöllnern pro Abend auch eine sogenannte Vollmobile Röntgenanlage (VMR), um komplette Lastwagen und Busse zu durchleuchten, sowie ein sogenannter „Scan-Van“ zum Röntgen von Gepäckstücken. „Die Technik ermöglicht es uns, in relativ kurzer Zeit einen Überblick über die tatsächliche Ladung zu bekommen. Denn die Alternative hieße: abladen!“, sagt Pressesprecher Andreas Löhde vom Hauptzollamt Braunschweig über die Vorteile der VMR. Optisch ist die VMR zunächst nicht von einem handelsüblichen Lastwagen zu unterscheiden. „Ist jedoch der riesige Röntgenarm des Geräts erst einmal ausgefahren, war davon bislang jeder beeindruckt“, beschreibt Löhde die Wirkung selbst auf die erfahrensten Fernfahrer.

Der „Scan-Van“ hingegen ist besonders effektiv für die Kontrolle von persönlichem Gepäck in Reisebussen. Auf die gleiche Weise wie am Flughafen können so viele Taschen und Koffer vergleichsweise schnell mit Röntgentechnik überprüft werden. Für die Bedienung der beiden Röntgenanlagen wurden besonders geschulte Spezialisten des Hauptzollamtes Kiel eingesetzt.

Durch den Einsatz der Technik und den Spürsinn der Beamten konnte der Schmuggel von insgesamt 18 720 Stück unversteuerten Zigaretten,19 Ampullen mit Dopingmitteln und einem verbotenen Schlagring aufgedeckt werden.

Zudem stießen die Zöllner nicht nur auf verbotene Ladung, sondern auch auf acht gesuchte Personen: Während sechs von ihnen der Bundesrepublik noch Geld schuldeten und nach Zahlung ihrer Schulden weiterfahren durften, waren zwei Personen zur Fahndung ausgeschrieben. Sie wurden festgenommen und der Landespolizei übergeben.