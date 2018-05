Ulf Bode ist der Beste

Es war eine knappe Entscheidung: Ulf Bode ist neuer Ahmstorfer Schützenkönig. Beim Königsschießen wurden die neuen Würdenträger der Schützengesellschaft Ahmstorf ausgeschossen. Große Spannung herrschte bei der Proklamation, denn es gab mehrere Bewerber für den Königstitel. Bis kurz vor Ende des Schießens lagen zwei Schützen gleich auf. Ulf Bode setzte sich schließlich mit 59 von 60 Ringen durch. Begleitet wird er von Ines Graßhoff und Andreas Sommer (beide 58 Ringe). Die Fahne wird in diesem Jahr von Sven Jastschemksi (56 Ringe) und Christoph Krahwinkel (55 Ringe) begleitet. Als Jugendkönig konnte sich erneut Marlon Mursch durchsetzen.

Zum zweiten Mal durften diesmal die ganz Kleinen der Schützengesellschaft Ahmstorf schießen. Bereits Ende April hatte das Kinderschießen per Lichtpunktgewehr stattgefunden. Dabei waren 13 Jungschützen und -schützinnen am Start. In den jeweiligen Altersgruppen konnten sich Mats Rubow, Felix Krahwinkel und Kjell Wunsch als Sieger durchsetzen. Den Pokal für den besten Teiler gewann Greta Janze.

Neben dem Königstitel wurden auch zahlreiche Pokale ausgeschossen: Der Sieger des Herrenpokals ist Sven Jastschemski, den Jubiläumspokal gewann Klaus-Heinrich Ohrdorf, den Walter- Biermann-Pokal darf der ehemalige Vorsitzende Hubert Wunsch ein Jahr lang sein Eigen nennen und den Damenpokal nimmt seine Schwiegertochter Annemarie Wunsch mit nach Hause.

Mit dem neuen Königshaus bereitet sich der Verein nun auf das Schützenfest vom 26. bis 27. Mai vor. Dort gibt es neben dem Kinderfest einige Überraschungen.