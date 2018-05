Wie glaubwürdig ist die Presse?

Die Glaubwürdigkeit und Zuverlässigkeit der Presse steht im Mittelpunkt zweier Vorträge, zu der die Politische Bildungsstätte in Helmstedt am Donnerstag, 17. Mai, um 19 Uhr auf den Bötschenberg einlädt. Die Vortragsthemen des Abends lauten „Glauben Sie nicht alles, was die Medien verbreiten!“ sowie...