Der Ural Kosaken Chor gibt am 11. Juni ein Gedenkkonzert, in dem an Ivan Rebroff erinnert wird. Foto: Veranstalter

Helmstedt In der St. Thomas-Kirche in Helmstedt findet am Montag, 11. Juni, um 19.30 Uhr ein stimmungsvolles Konzert des Ural Kosaken Chores statt.

Unter dem Motto „Gedenkkonzert: Erinnerungen an Ivan Rebroff“ präsentieren die Ural Kosaken eine musikalische Reise in das vergangene Jahrhundert mit bekannten Liedern aus „Anatevka“ oder „Dr. Schiwago“ und Volksweisen aus dem alten Russland als Hommage an den unvergessenen Sänger Ivan Rebroff (1931 – 2008).

Karten gibt es in der Konzertkasse in der Marktpassage, (05 31) 1 66 06, und in den Pfarrbüros St. Marienberg und St. Stephani.