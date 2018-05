Tagesfahrt nach Neuruppin

Helmstedt Die Eisenbahnfreunde Helmstedt veranstalten am Samstag, 23. Juni, eine Tagesfahrt im Regelzug (RB/ICE) 2. Klasse auf reservierten Plätzen ab Helmstedt über Braunschweig, Wolfsburg und Berlin nach Neuruppin. Es gibt am Zielort eine Stadtführung sowie eine Schifffahrt auf den Neuruppiner Seen. ...