Mariental Beim KULtour-Konzert treten die Norddeutschen Barocksolisten in der Klosterkirche Mariental auf.

So klang die Musik beim Sonnenkönig

Ein Konzert, verbunden mit einer Ausstellungseröffnung, gibt es im Kloster Mariental. Mit Kompositionen, die am prächtigen Hof des Sonnenkönigs Ludwig XIV. in Versailles zu hören waren, warten dort die Norddeutschen Barocksolisten am Sonntag, 24. Juni, auf. Laut einer Mitteilung wird damit ein reizvoller Kontrast ausgebildet zwischen der pompösen höfischen Musik und dem feierlich-strengen Gemäuer des romanischen Klosters.

Auf dem Programm stehen selten gespielte weltliche und geistliche Werke von französischen Komponisten wie Michel-Richard Delalande, Marc-Antoine Charpentier und Jean-Baptiste Lully. Als Solisten sind bei dem KULtour-Konzert zu erleben: Jennifer Kreßmann – Sopran, Malgorzata Przybysz – Mezzosopran und Martin Weller – Trompete.

Fahrzeuge und Malerei“ lautet der Titel der Ausstellung, die im Anschluss an das KULtour-Konzert in der „Backstube“ des Klosters eröffnet wird. Die Kunsthistorikerin Carola Zielke wird anhand der ausgestellten Werke des Braunschweiger Künstlers Daniel Folwatschni über die Stellung der modernen Kunst in unserer Gesellschaft und ihrer Deutung sprechen.

KONZERT Termin: Sonntag, 24. Juni, 16 Uhr, Refektorium des Klosters Mariental. Karten: 23 Euro, Konzertkasse, (05 31) 1 66 06, Abendkasse. Kostenloser Bustransfer: 15.10 Uhr Helmstedt/Harsleber Tor (AOK), 15:15 Uhr Schützenplatz, 15.25 Uhr Marientaler Straße (Aral-Tankstelle).